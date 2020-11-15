Ребенок сгорел вместе с родителями в частном доме в Челябинске

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Четверо человек сгорело в ходе пожара в частном доме в городе Пласта Челябинской области. Среди погибших есть ребенок.

Как заявили в МЧС, сообщение о пожаре появилось в четыре утра по Москве. К приезду пожарных огонь охватил кровлю и надворные постройки.

Внутри сотрудники МЧС обнаружили тела четверых человек. После осмотра медики констатировали смерть всех обнаруженных.

Как сообщает РИА «Новости», семья состояла на учете как неблагополучная. Причины пожара выясняются.