Новости Общество
Общество
Ребенок сгорел вместе с родителями в частном доме в Челябинске
15 ноября, 2020 10:04
1 мин
Flickr
Четверо человек сгорело в ходе пожара в частном доме в городе Пласта Челябинской области. Среди погибших есть ребенок.
Как заявили в МЧС, сообщение о пожаре появилось в четыре утра по Москве. К приезду пожарных огонь охватил кровлю и надворные постройки.
Внутри сотрудники МЧС обнаружили тела четверых человек. После осмотра медики констатировали смерть всех обнаруженных.
Как сообщает РИА «Новости», семья состояла на учете как неблагополучная. Причины пожара выясняются.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин