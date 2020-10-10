Развязали руки — участника хабаровских протестов хотят посадить по «дадинской» статье

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Хабаровские власти решили не ограничиваться утренним разгоном митинга и перешли к более серьезным мерам.

Так, хабаровский активист Александр Приходько, находящийся на данный момент в отделе полиции № 5, может стать подозреваемым в уголовном деле по «дадинской» статье о неоднократном нарушении порядка участия в публичных акциях (ст. 212.1 УК). На данный момент следствием инициирована проверка по факту произошедшего.



Об этом сообщает Telegram-канал «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвокатов Андрея Битюцкого и Андрея Демидова, которые представляют интересы задержанного. Помимо него в отделе находится еще девять активистов.