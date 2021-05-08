Разводящийся миллиардер привел пример величайшего достижения

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Основатель технологического гиганта Microsoft Билл Гейтс поделился своими мыслями касательно величайшего, по его мнению, достижения человечества.

По словам миллиардера, изобретение вакцин является величайшим достижением за всю историю нашего вида. Большую надежду препараты внушают Гейтсу и в период пандемии.

Другими важнейшими достижениями предприниматель назвал изобретение микропроцессора, а также сельскохозяйственные инновации середины прошлого века, спасшие впоследствии более миллиарда человек от голодной смерти, передает gazeta.ru.

Напомним, ранее стало известно о разводе обладателя многомиллиардного состояния со своей женой после 27 лет брака.