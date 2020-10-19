Соцсети

В России вторые сутки по соцсетям и WhatsApp ходит сообщение о волонтёрах, которые ходят по квартирам и предлагают маски для лица. Сообщается, что маски пропитаны «химикатом с наркотическим действием», из-за которого человек «отключается», а волонтёры-злоумышленники проникают в квартиру. Специалисты опровергли само сообщение, а также возможность отравить человека при помощи маски.

Одинаковые сообщения о волонтёрах с масками были замечены в Татарстане, Краснодарском крае и Ставрополье, в Волгограде, Туле, Воронеже, Саратове, Самаре, Ижевске, Липецке и других городах России. В том числе тоже самое сообщение получали жители Беларуси.

Распространяемое сообщение опровергли в МВД. В Ведомстве заявили, что информация имеет все признаки фейка (фальсификации, фальшивой новости), а именно – не указан источник информации, не сообщается в каком городе замечены злоумышленники

«В сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику», — отметили в МВД.

При этом в МВД напомнили, что за распространение угрожающей жизни и здоровью недостоверной информации грозит крупный штраф и призвали россиян не заниматься рассылкой фейковых сообщений.

В сообщении также усомнился глава Ставропольского края Владимир Владимиров, который отметил, что маски шьются по одному лекалу и нет никакой нужды их примерять.

Телеканал «360» проконсультировался по поводу сомнительного сообщения у основателя фактчекингового проекта «Проверено» Ильи Бера. Он рассказал, что сообщение об отравленных масках является реинкарнацией фейковой информации о людях в химзащите, которое ходило в марте. При этом, специалист добавил, что такие же сообщения рассылаются за рубежом.

«Тогда популярна была история о том, что люди в костюмах медицинской защиты ходят по домам и под видом дезинфекции выносят ценности и грабят людей. И тот фейк, и этот — в чистом видео перевод с английского языка. Если вы думаете, что это что-то у нас, — ничего подобного», — рассказал Бер.

Также «360» поговорил с врачом-токсикологом Алексеем Водовозовым, который объяснил, что пропитать такую маску летучими веществами практически невозможно. Фейковое сообщение напомнило врачу сюжет фильмов, где человек моментально отключается от пропитанной хлороформом тряпки. В реальной жизни, по словам Водовозова, все работает иначе.

«Это, мягко говоря, художественное преувеличение, потому что хлороформный наркоз реально существовал, но на эту маску надо было постоянно добавлять это вещество. Оно чрезвычайно летучее, оно быстро испаряется, не сохраняется на несколько минут, на то время, которое нужно, чтобы пациент ушел в наркоз», — пояснил врач.

Также Водовозов отметил, что сейчас в медицине не существует такого вещества, которое не имело бы без запаха, цвета или других характерных признаков, и при этом могло бы моментально усыпить человека, передаёт «360».