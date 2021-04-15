Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

«Разрушение правопорядка и белорусской государственности»: в Беларуси подсчитали протестные преступления

Антон Мельников
15 апреля, 2021 21:21
1 мин
Антон Мельников
15 апреля, 2021 21:21
1 мин
Flickr
Flickr

В Беларуси подсчитали сколько было совершено преступлений, которые связаны с начавшимися в прошлом году протестными волнениями. По данным Генпрокуратуры, таких случаев было более 3000. Об этом сообщил замгенпрокурора республики Геннадий Дыско.

По его словам, в 2020 году правоохранительной системе Беларуси пришлось противостоять большому числу «общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности».

С начала политических волнений в августе 2020 года, власти зарегистрировали «более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста».

Он добавил, что среди этого числа порядка 600 случаев связаны с оскорблением представителей власти. Преступлений, которые связаны с насилием или угрозой применения насилия в отношении правоохранителей - около 300, передаёт Lenta.ru.

Поделиться
ТЕГИ
Беларусь
Протесты
Преступления
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!