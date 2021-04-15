«Разрушение правопорядка и белорусской государственности»: в Беларуси подсчитали протестные преступления

Люди

В Беларуси подсчитали сколько было совершено преступлений, которые связаны с начавшимися в прошлом году протестными волнениями. По данным Генпрокуратуры, таких случаев было более 3000. Об этом сообщил замгенпрокурора республики Геннадий Дыско.

По его словам, в 2020 году правоохранительной системе Беларуси пришлось противостоять большому числу «общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности».

С начала политических волнений в августе 2020 года, власти зарегистрировали «более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста».

Он добавил, что среди этого числа порядка 600 случаев связаны с оскорблением представителей власти. Преступлений, которые связаны с насилием или угрозой применения насилия в отношении правоохранителей - около 300, передаёт Lenta.ru.