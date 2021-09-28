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Разработчики новой Конституции Беларуси не определились со смертной казнью. Есть нюанс
28 сентября, 2021 16:36
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Pixabay
Конституционная комиссия в Беларуси не смогла разобраться со статьей № 24 о смертной казни. Для ее изменения нужен отдельный референдум.
Об этом сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. По его словам, некоторые члены комиссии предлагают отменить смертную казнь, звучала идея изменить порядок ее применения.
Об этом пишет Sputnik Буларусь.
Беларусь - единственная страна в Европе, практикующая исключительную меру наказания.
Ранее сообщалось, что в Беларуси обсуждают три варианта решения вопроса смертной казни. Один из них предполагает использование высшей меры наказания, но только по отношению к преступлениям террористической направленности.
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