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Разработчик рассказал о длительности иммунитета от российской вакцины

Антон Мельников
4 февраля, 2021 17:53
1 мин
Антон Мельников
4 февраля, 2021 17:53
1 мин
роспотребнадзор
Роспотребнадзор

Замдиректора по научно-методической работе научного центра «Вектор» Татьяна Непомнящих сообщила подробности о вакцине от коронавируса, которая была создана в их учреждении.

По предварительным данным, препарат от COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет формировать иммунитет, который сохранится на протяжении года.

«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», — сообщила сотрудница центра «Вектор».

Напомним, что «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина. Это означает, что в её основе нет биологического агента. Препарат состоит из пептидов, через которые иммунная система человека обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует инфекцию, поясняет Lenta.ru.

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ТЕГИ
коронавирус
вакцина
ЭпиВакКорона
иммунитет
1 мин
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