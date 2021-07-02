Разовой выплате семьям с детьми по 10 тысяч быть. Путин подписал указ
Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о единовременной выплате на детей от 6 до 18 лет. Она будет начислена в промежуток с августа по декабрь.
Деньги положены одному из родителей, а также усыновителю, опекуну или попечителю. Обязательное условие - ребенок должен иметь российское гражданство.
Выплату в размере 10 тыс. рублей смогут получить при условии достижения ребенком 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года. Средства назначат инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по общеобразовательным программам.
За назначением разовой выплаты можно обратиться в Пенсионный фонд. Это нужно сделать до ноября, говорится в указе. Оформить выплату можно и на портале госуслуг.
Путин сообщил о разовой выплате в послании Федеральному собранию. На прямой линии 30 июня президент рассказал, что средства перечислят даже тем детям, которые не пойдут в школу в этом году.