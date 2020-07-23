Разлука с любимыми заставляет россиян идти жаловаться в МИД

Общество

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Россияне, уставшие от разлуки с родственниками и возлюбленными, планируют подать обращение в МИД. Они будут требовать открытия границ для разлученных членов семей и пар.

Граждане РФ, поддерживающие международное движение «Любовь — это не туризм», еще 2 месяца назад выложили петицию на сайте change.org. В настоящее время, документ подписали более 13 600 человек.

Активисты надеются на упрощение въезда для иностранных граждан, состоящих в каких-либо отноешниях с россиянами. Кроме того, они просят разрешить выезд в те страны, которые уже пошли на подобные условия. В их числе: Дания, Норвегия, Чехия (при определенных обстоятельствах) и Нидерланды, передает «Фонтанка».