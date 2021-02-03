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«Раздача» денег россиянам «разгонит» рост цен

Артем Денисов
3 февраля, 2021 02:05
2 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 02:05
2 мин
деньги
pixabay.com

«Раздача» денег гражданам России в виде повышения пособий и минимальных зарплат может привести к ускорению инфляции в стране, если эти средства пойдут в потребительский сектор.

Как сообщил независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов, подобная ситуация произошла с кредитами и льготной ипотекой, когда расширили возможности для получения займов и снизили ставки. После этого произошел рост цен на недвижимость, особенно в тех сегментах, которые подходили под льготную ипотеку.

«Безусловно если у вас население отправляет все деньги на потребление, то цены будут расти», - сказал эксперт. По его словам, эффект может быть получен лишь в том случае, если население потратит деньги на товары отечественного производства, а не импортного, сообщает телеканал «360».

Напомним, Минпромторг предложил правительству ежемесячно перечислять гражданам деньги на покупку продуктов. Речь идет о поддержке беременных и кормящих женщин, а также детей.

Стоит отметить, что идея Минпромторга не новая. Вопрос адресной помощи поднимается уже несколько лет.

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