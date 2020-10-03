«Разбракованное лето» — статистика разводов за август внушает страх за наши скрепы

Flickr

Статистика разводов за последний месяц «коронавирусного» лета в России заставляет задуматься. Количество разводов возросло.

За август 2020 года было зарегистрировано 57 994 развода, что на 8,7% больше, чем годом ранее.

При этом, по данным Росстата, количество заключенных в этом же августе браков снизилось на 12,2% и составило 116 921. При этом в июне, сразу после самоизоляции, было зарегистрировано 45.8 тысяч разводов, свидетельствует статистика ведомства по демографическим данным. Об этом рассказали «Ведомости».