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Общество
«Разбракованное лето» — статистика разводов за август внушает страх за наши скрепы
3 октября, 2020 20:24
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Статистика разводов за последний месяц «коронавирусного» лета в России заставляет задуматься. Количество разводов возросло.
За август 2020 года было зарегистрировано 57 994 развода, что на 8,7% больше, чем годом ранее.
При этом, по данным Росстата, количество заключенных в этом же августе браков снизилось на 12,2% и составило 116 921. При этом в июне, сразу после самоизоляции, было зарегистрировано 45.8 тысяч разводов, свидетельствует статистика ведомства по демографическим данным. Об этом рассказали «Ведомости».
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