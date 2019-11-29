Рассмотрев заявление ФЗНЦ, прокуратура подтвердила 208 случаев оскорбления госсимволов

Прокуратура Санкт-Петербурга ответила на запрос Фонда защиты национальных ценностей. Надзорное ведомство рассмотрело 215 из 810 предоставленных ФЗНЦ ссылок, содержащих признаки нарушения российского законодательства, а именно неуважения к госсимволам. В 208 публикациях социальной сети «ВКонтакте» были выявлены правонарушения. Об этом рассказал глава фонда Александр Малькевич.

После проведенной проверки в Генеральную прокуратуру Российской Федерации был направлен проект требования в Роскомнадзор. После его рассмотрения правоохранители приступят к проверке авторов публикаций. Вся нарушающая закон информация будет удалена.

Весной текущего года был принят закон, регулирующий блокировку и удаление оскорбительных материалов, порочащих честь и достоинство должностных лиц, общества и государства.

На сегодняшний день ФЗНЦ является единственной в стране организацией, которая мониторит материалы в Сети на предмет оскорбления госсимволов. Такие публикации отправляются на проверку в соответствующие органы. Начиная с мая текущего года, ФЗНЦ направил 675 заявлений о проверке 810 ссылок. В середине ноября прокуратура уведомила о том, что по итогам рассмотрения 215 ссылок 208 публикаций признаны содержащими информацию, порочащую госсимволы. Материалы направлены в МВД, где примут решение о возбуждении административных дел по статье «Мелкое хулиганство». Авторам материалов грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Роскомнадзор не вправе самостоятельно удалять или блокировать материалы, поэтому, как считают в ФЗНЦ, законодательная база нуждается в доработке. Малькевич объяснил, что надзорное ведомство может приступить к удалению только после того, как соответствующие документы будут подписаны генеральным прокурором или его заместителем. В свою очередь Генпрокуратура рассматривает подобные заявления только после запроса региональной прокуратуры. Поэтому данный процесс затягивается на очень долгий срок.

ФЗНЦ призывает расширить права Роскомнадзора и пересмотреть закон, чтобы ведомство получило возможность блокировать публикации до суда.

В организации также заявляют, что продолжат выявлять в Сети материалы, порочащие государственные символы. Все найденные нарушения будут немедленно переданы правоохранителям для принятия мер. К аналогичным действиям ФЗНЦ призывает всех неравнодушных граждан.