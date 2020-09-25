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Расследовать поножовщину у офиса Charlie Hebdo будет отдел по борьбе с терроризмом

Анастасия Красильникова
25 сентября, 2020 16:35
1 мин
Фото
Фото: Biedermann

Нападение с ножом у здания, где раньше находилась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже будет расследовано при участии отдела прокуратуры Франции по вопросам борьбы с терроризмом.

Как уточняет французское информационное агентство Франс Пресс (АФП), расследование начато по делу о «покушении на убийство, связанном с терроризмом» и с «преступной террористической организацией».

Прокурор Парижа Реми Эйтс заявил, что в данный момент дело о нападении с ножом рассматривается как «покушение на убийство», передает ФБА «Экономика сегодня».

Инцидент случился несколькими часами ранее в 11-м округе Парижа. По предварительной информации, мужчина с мачете напал на прохожих, в результате чего были ранены четыре человека. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. напал с ножом. Нападавшего задержали.

В сентябре издание Charlie Hebdo опубликовало карикатуру на пророка Мухаммеда. После этого в редакцию стали поступать угрозы. В 2015 году после карикатур на пророка Мухаммеда в офис ворвались вооруженные люди. Жертвами атаки стали 12 человек.

темы
терроризм
происшествия
Париж
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