Расркыт заработок московского правительства: Собянин оказался не самым богатым

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Мэр Москвы Сергей Собянин, а также его ближайшие помощники задекларировали свои доходы. Столичный градоначальник за первый год пандемии заработал более 8 млн рублей.

Кроме того, официально, в собственности Собянина находится квартира площадью более 300 квадратных метров, а также гараж.

В свою очередь его заместитель по ЖКХ Петр Бирюков, по документам заработал 15.1 млн рублей. В его собственности помимо квартиры, имеются дачный участок с домом и постройками.

Заммэра по строительству Андрей Бирюков задекларировал доход в размере 15.4 млн рублей, а также две квартиры и автомобиль Land Rover, об этом сообщает gazeta.ru.