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Небольшая фотосессия на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону превратилась в региональный скандал.

В конце лета этого года в дирекцию стадиона «Ростов Арена» поступил запрос на проведение фотосессии на территории объекта. Согласно заявке, планировалась съёмка фотомоделей в купальниках. Сотрудница коммерческого отдела получила запрос и переслала руководству, которое одобрило фотосессию.

Во время фотосессии выяснилось, что модели фотографируются не в купальниках, а в нижнем белье. И не только на трибунах болельщиков, но и на футбольном поле.

Один из сотрудников Футбольного клуба «Ростов» настолько возмутился фотосессией, что написал жалобу. В ней он охарактеризовал фотосессию как «распутство в вульгарных трусах». Спустя несколько инстанций скандал разросся и дошёл до главы региона Василия Голубева.

Губернатору заявили, что на что на стадионе «Ростов Арена» проходили съёмки порно. Голубев поручил разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

После выяснения обстоятельств оказалось, что никто из сотрудников стадиона не собирается увольняться по собственному желанию, а увольнять директора за «такую мелочь» – просто абсурдно, передает telegram-канал Baza. Согласно источникам, в итоге должности лишилась сотрудница коммерческого отдела, которая переслала письмо руководству.