Распни своего Христа
Распни своего Христа

Что стоит за «появлением в западных магазинах антирелигиозного детского набора»?

Для того, чтобы 147 млн россиян обрели уверенность в том, что они живут в поистине прекрасной, великой и свободной стране, мы, представители средств массовой информации, должны всеми возможными и невозможными способами поддерживать в каждом из читающих интернет или смотрящих «зомбоящик» уверенность в том, что страны Европы и США являются современной версией Содома и Гоморры.

Вот-вот разверзнутся небеса. И на европейские или американские города, где детей заставляют в первом классе изучать устройство вагины в разрезе, а гомосексуалисты имеют полное право, никого не стесняясь, совокупляться на улицах и площадях, сойдут с небес потоки серы.

США — это обитель зла. Европа — их богомерзкий прихлебатель. И как только сами знаете, у кого хватает выдержки не открыть ядерный чемоданчик, не нажать на кнопку и не стереть в труху цитадель проклятой демократии?

Не так давно консервативно-православные издания разразились очередной «душераздирающей сенсацией».

Европейским и американским деткам предлагают… лично вбить гвоздики в руки Иисуса. У дверей западных магазинов выстраиваются очереди за игрушечным набором, состоящим (внимание!) из

  • трех перекладин
  • молоточка
  • гвоздей
  • и, собственно, фигурки Христа с заранее проработанными пазиками для гвоздей в руках и копья в левом межреберье.

Играй! Не хочу

«Сенсация» почерпнута из Twitter журналиста Аббаса Джумы с красноречивым никнеймом @IBN_MOHAMMAD.

Сын сирийца и русской, штатный журналист «Комсомольской правды», является выпускником университета дружбы народов, с гордостью когда-то носившего имя Патриса Лумумбы. В статье «Царьграда», продвигающей его твит, особо подчёркнуто, что детский набор продаётся в «кОртонной коробке с прозрачным верхом». Вероятно, коллегами делается акцент на хитром и, безусловно, кощунственном маркетинговом ходе, наносящем ущерб детской психике.  

Сам Аббас Джума констатирует в своих 140 знаках, что начиналось всё с «гендерно-нейтральных игрушек».

Изначально «западные извращенцы», за каждым из которых в режиме «большого брата» их детей наблюдает рота ювенальной юстиции, готовая при малейшем повышении голоса на ребёнка изъять его из семьи, просто растили андрогенов, ориентированных на однополую любовь. А теперь решили вбить последний гвоздь в крышку гроба христианских ценностей.

Вот ведь что делают! Прут, гады, против старых и добрых, консервативных и правильных идей гендерной бинарности, где девочки должны играть в куклы, мальчики в солдатиков, повзрослев — варить борщи/смотреть футбол, постарев — сидеть на лавочках /забивать «козла».

Европейское «можешь» (можешь заниматься, чем хочешь, не нарушая интересов других, или выглядеть, как тебе нравится) сходится в жёсткой клинчевой схватке с патриархальным российским «должен» (должен/должна быть женственной или напротив мужественной, берегиней семейного очага или добытчиком).

Что же будет, если не следовать нашим принципам, шкатулкой для которых является территория великого и прекрасного русского мира?

Ясно дело что: русский народ, как и несчастные жители загнивающей Европы, клюнет на убийственные алгоритмы демократии, где во главу угла ставятся интересы человека, а не обслуживающего их государства, станет на колени перед Западом, толком с них не встав, а затем медленно исчезнет с лица земли.  

Ведь именно гендерно-нейтральные игрушки, убивающие в каждой девочке, лишённой розовых куколок, женское, а в каждом мальчике, лишенном автоматика и будёновки, мужское начало, превратят нас в 147-миллионное сообщество ЛГБТ.

Крупнейшее, понимаешь, в мире. Пишу синопсис, высылаю Стивену Кингу. Авось возьмёт в соавторы?

Венчает статью «Царьграда», взявшуюся разоблачить западную индустрию игрушек и детских развлечений, фееричное «А ещё в Японии рассказывают, что Курилы — это исконно японская территория и переписывают с этой целью учебники».

Дабы не быть уличёнными в сепаратистских инсинуациях, скажем прямо: нет и ещё раз нет! Курилы — территория исконно русская.

Посмотрите на выразительные лица айнов, коренного населения Курильских островов. Ничем не отличаются от родных сердцу жителей Вологодской области.

О том, насколько далеко зашли дебилизационные процессы отечественной журналистики, можно узнать менее чем за минуту.

«Сенсационная игрушка» под названием «Распни Христа сам», которой, если верить многочисленным отечественным СМИ, растиражировавших «инфу», торгуют направо и налево в литовском «Акрополисе» и в американском «Диснейленде», слева у входа, появилась примерно… 13 лет назад.

И даже дьяк Кураев в своём бессмертном ЖЖ давным-давно засвидетельствовал, что это не игрушка вовсе, а единичный арт-объект, которого ни в одном детском оффлайн-магазине (равно как и в онлайновой продаже) не сыщешь днём с огнём. 

Ну, сделал кто-то антирелигиозный арт-объект подобного плана. Трактовать его можно хоть так, хоть эдак. Как, собственно, и хлебопреломление в церкви. Кто-то расценит, как священное действо («Едите плоть Христову!»). А кто-то, как, наверняка, сделает это убеждённый атеист Александр Невзоров, назвав имитацией акта каннибализма.

Допустимость и той, и другой позиции кому-то подробно разъясняется в ходе изучения курса «История религии и свободомыслия». Для тех, кто не изучал, полезна российская конституция, где четко сказано:

Можно, конечно, попытаться приплести сюда статью 148 УК РФ, предусматривающую раздачу «двушечек» за оскорбление чувств верующих. Но, во-первых, после того, как россиянам в фильме Алексея Учителя «Матильда» показали в подштанниках повинного в массовых убийствах мирного населения, но канонизированного впоследствии Николая II (Кровавого), тренд совершенно сошёл на нет.

А, во-вторых, новая редакция ФЗ «О культуре» напрочь избавит произведения искусства от распространения на них действия упомянутой выше статьи о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Арт-объект на то и «арт», чтобы таковым произведением искусства, безусловно, считаться.

Выставлен он был с неясной целью. Возможно, действительно, с целью оскорбления чувств христиан. Возможно, насмешки ради. Но лично мне очень хочется верить, что автор игрушки «Распни Христа сам» остался жив, в отличие от несчастных карикатуристов из Charli Hebdo.

Так к чему же, спрашивается, огород городить и уличать «загнивающую Европу» в очередном акте святотатства на фоне тотальной исламизации? И ладно бы, уличал, вылезая на клирос, вышеупомянутый одиозный дьяк Кураев. Так нет — радеет за выкопанные в архивах интернета товарищ @IBN_MOHAMMAD. Дескать, ужас!

Ужас-то ужас. Но не в этом. А в том, что после 2014 года журналисты в России всё больше напоминают сборище полуграмотных, но верно ориентированных в идеологическом отношении бандерлогов, готовых скормить неискушенному читателю пропагандистских или православных ресурсов любую ахинею под лейблом

«У них там в Европах всё плохо!»

И, находясь под непрерывным прессингом этой пропаганды, медленно деградируем и мы.

— Едешь в Литву? — сочувственно покачала головой знакомая. — Береги себя. У них там ненавидят русских. У них всё плохо.

Да нет, друзья. Приходит время мучительного понимания, что всё неидеально совершенно не у них, а в одной стране, весьма опрометчиво противопоставившей себя всему миру, не проверив верность выбранной доктрины, и пожинающей горькие плоды вялотекущей холодной войны, которая в любой момент может стать вовсе не холодной. Но понять это придётся не за год, не за два. Потребуются десятилетия. 

Теги:
Места: Европа
Организации: РПЦ
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