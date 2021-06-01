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Русская планета
Люди

«Расплывчатый» закон о просветительской деятельности вступил в силу. Главные претензии к нему

Лилия Караева
1 июня, 2021 08:35
2 мин
Лилия Караева
1 июня, 2021 08:35
2 мин
Лекция
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В России 1 июня вступил в силу закон, который запрещает просветителям в школьной и студенческой среде разжигать вражду и рознь, пропагандировать превосходство, а также сообщать недостоверные сведения об истории народов. Против документа выступали представители научной среды, бизнеса и просвещения - у них было много претензий к законопроекту.

Закон вводит понятие просветительской деятельности - порядок и форму этой деятельности определяет правительство. Документ призван оградить российских школьников и студентов «от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности», говорится на сайте Госдумы.

Заниматься просветительством могут как коммерческие структуры, так и обычные люди. Единственный нюанс - если они прибыли из-за рубежа, то вести деятельность можно только с разрешения Минпросвещения.

Закон подписан президентом России Владимиром Путиным 5 апреля. Первый вариант документа, который был выложен для общественного обсуждения, набрал более 25 тысяч «против» и только 71 голос «за».

К закону было несколько главных претензий. Общество не устраивали расплывчатость формулировок и запретительный характер. Ученые жаловались, что он подразумевает возможность ввести цензуру, так как власти получили право запрещать любые просветительские проекты. Кроме того, люди могут отказаться от просветительской деятельности из-за повышенных требований. Новый закон фактически приравнивает просветительскую деятельность к педагогической, хотя это разные сферы.

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Россия
Претензии
Закон о просветительской деятельности
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