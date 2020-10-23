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Жителя Красноярска Артема Загребельного приговорили к пяти годам заключения по делу о применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В подъезде на Загребельного напали трое мужчин в гражданской одежде. Силовики не показали удостоверения, и осужденный, приняв их за преступников, стал сопротивляться и защищать себя. В какой-то момент он достал перцовый баллончик и распылил его в одного из нападавших. Только после этого мужчина признался, что он является сотрудником ФСБ.

«На осмотр видео с камер в подъезде и лифте, допрос следователя, прения сторон, написание приговора и его оглашение у судьи ушло менее пяти часов», — цитирует Медиазона координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Защита Загребельного планирует обжаловать приговор.

К слову, силовики заинтересовались Загребельным из-за его общения с украинским блогером Евгением Вольновым, которого в России обвиняют по нескольким эпизодам публичных призывов к терроризму.

Ранее сообщалось, что ФСБ читает переписки россиян в Telegram.