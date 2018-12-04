Раскрыты детали финансирования фонда Навального

Детали разбирательства стали известны благодаря хакерам сообщества Anonymous. Как выяснилось, этот фонд, собиравший средства на так называемую предвыборную кампанию Алексея Навального, получал огромные суммы от самих сотрудников ФБК.

Например, юрист Вячеслав Гримади всего за три месяца сумел выделить фонду почти 3 млн рублей. Как он сумел это сделал, учитывая, что средняя зарплата неплохого юриста в Москве редко превышает 150 тысяч, редакции «Политика Сегодня» выяснить не удалось. Гримади держит телефон выключенным.

Руководитель социологической службы Анна Бирюкова оказалась скромнее. Её вложение в общее дело в начале апреля прошлого года составило всего 1,1 миллион рублей. А переплюнул всех простой сотрудник ФБК Евгений Замятин – он сумел выделить из своего кармана для фонда 20 миллионов. С ним спецкорам «Политика Сегодня» удалось выйти на связь, но ответов на вопросы не последовало.

«Тайные» источники финансирования обнаружились у большинства сотрудников ФБК: от директора компании Романа Рубанова, пожертвовавшего более 4 миллионов, до пресс-секретаря организации Руслана Шаведдинова, выделившего 15,5 миллионов рублей.

Контактировать с прессой отказался также начальник юридического отдела Иван Жданов. А вот Дмитрий Крайнев, ранее занимавший эту должность, прятаться не стал. Он поговорил с редакцией ПС, но не смог рассказать о парадоксальной финансовой успешности подчиненных Навального, так как давно не работает в ФБК.

Напомним, фонд «Пятое время года» был закрыт по решению московского суда в начале текущего года. Причиной стало нарушение собственного устава, согласно которому он должен заниматься поддержкой СМИ. Вместо этого организация незаконно арендовала здания, совершала операции с криптовалютой и незаконно собирала персональные данные граждан.

Из уст Навального часто звучали призывы к перечислению ему донатов. Но вот то, о чем блогер «забывал» упомянуть: имея две судимости, он в принципе не мог участвовать в президентской гонке.

Что касается хакеров из Anonymous, то они не впервые заинтересовались подноготной ФБК. По их данным, один из главных сторонников Навального – Владимир Ашурков – имеет прочные контакты с Уильямом Браудером. Оба являются подданными ее Королевского Величества, а также замешаны в преступлениях по статье «Мошенничество». Также известно, что британский гражданин Ашурков получал денежные средства от властей туманного Альбиона, которые тратил на спонсирование информационной составляющей гибридной войны против РФ.

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