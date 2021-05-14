Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Раскрыты имена собирающихся в космос на съемки фильма актрис

Артем Денисов
14 мая, 2021 00:07
1 мин
Артем Денисов
14 мая, 2021 00:07
1 мин
Mission of Russia EU/via Globallookpress.com
Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Корпорация «Роскосмос» совместно с «Первым каналом» подвела результаты медицинской комиссии и определила, какие актрисы смогут полететь на Международную космическую станцию, где пройдут съемки художественного фильма.

В основной экипаж попала артистка Юлия Пересильд, которая снималась в таких картинах как «Край», «Битва за Севастополь», «Угрюм-река» и других, а также режиссёр Клим Шипенко. Дублировать их в случае форс-мажоров будут актриса Алёна Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Старт экспедиции назначен на 5 октября с космодрома Байконур». Всем участникам предстоит пройти обязательную подготовку к полёту. Все тренировки покажут в эфире «Первого канала», сообщают «Открытые медиа».

Ранее сообщалось, что главная героиня, а также ее дублер, будут отобраны по итогам Всероссийского открытого конкурса.

Поделиться
ТЕГИ
Кино
Роскосмос
Телевидение
МКС
Актеры
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!