Раскрыты имена собирающихся в космос на съемки фильма актрис

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Корпорация «Роскосмос» совместно с «Первым каналом» подвела результаты медицинской комиссии и определила, какие актрисы смогут полететь на Международную космическую станцию, где пройдут съемки художественного фильма.

В основной экипаж попала артистка Юлия Пересильд, которая снималась в таких картинах как «Край», «Битва за Севастополь», «Угрюм-река» и других, а также режиссёр Клим Шипенко. Дублировать их в случае форс-мажоров будут актриса Алёна Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Старт экспедиции назначен на 5 октября с космодрома Байконур». Всем участникам предстоит пройти обязательную подготовку к полёту. Все тренировки покажут в эфире «Первого канала», сообщают «Открытые медиа».

Ранее сообщалось, что главная героиня, а также ее дублер, будут отобраны по итогам Всероссийского открытого конкурса.