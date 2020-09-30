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Раскрыта причина таинственной гибели слонов в Африке
30 сентября, 2020 02:10
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Фото: pixabay.com
Эксперты выяснили причину гибели слонов - животные погибли в национальном парке Пандамасуэ в Зимбабве.
Всего погибли 34 слона. В ближайшее время могут погибнуть еще несколько особей. Изначально предполагалось, что причиной гибели стала сибирская язва. Однако как показали исследования ученых, причиной их смерти стали цианобактерии — сине-зеленые водоросли, «оккупировавшие» пруды, к которым животные приходили на водопой.
Не обошлось и без глобального потепления — при повышении температуры воды бактерии размножаются быстрее. При этом бактерии, убившие слонов, также опасны и для людей. Они способны вызвать боль в горле, рвоту, сонливость и жар, пишут «Известия».
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