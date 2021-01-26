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Раскрыт способ не платить штраф за проезд по платным дорогам

Артем Денисов
26 января, 2021 02:15
1 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 02:15
1 мин
дорога
Фото: pixabay.com

Стало известно, как не получить штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам России.

Речь идет о так называемой системе «пост-оплаты», когда в течение пяти дней с момента проезда по платной трассе можно заплатить за него без последствий. В противном случае водителю придет штраф.

При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления автовладельца освобождают от ответственности, сообщает Avtonews.ru.

В январе начал действовать закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной дороге: для водителей легковушек - 1,5 тысячи рублей, для водителей автобусов и грузовиков — пять тысяч.

Напомним, в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом порядке обжалования штрафов. Согласно документу, штрафы, которые были выписаны при помощи видео- и фотокамер без составления протокола, можно будет обжаловать в электронном виде.

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