Раскрыт способ не платить штраф за проезд по платным дорогам

Общество

Стало известно, как не получить штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам России.

Речь идет о так называемой системе «пост-оплаты», когда в течение пяти дней с момента проезда по платной трассе можно заплатить за него без последствий. В противном случае водителю придет штраф.

При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления автовладельца освобождают от ответственности, сообщает Avtonews.ru.

В январе начал действовать закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной дороге: для водителей легковушек - 1,5 тысячи рублей, для водителей автобусов и грузовиков — пять тысяч.

Напомним, в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом порядке обжалования штрафов. Согласно документу, штрафы, которые были выписаны при помощи видео- и фотокамер без составления протокола, можно будет обжаловать в электронном виде.