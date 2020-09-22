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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров воспитывает детей в строгости и не разрешает им иметь аккаунты в социальных сетях. Как известно, у чеченского лидера 10 детей от супруги Медни и два приемных сына.

О правилах жизни детей Кадырова написало издание Grazia. По его данным, аккаунт в соцсетях есть только у старшей дочери - 21-летней Айшат. Недавно ее назначили первым заместителем министра культуры ЧР, а благодаря ее странице стало известно, как выглядят остальные дети Кадырова.

В 2016 году его дочь Хутмат признали самым одаренным учеником в регионе. Девочка выучила наизусть Коран.

12-летний Адам и 14-летний Ахмад демонстрируют успехи в спорте. В феврале они нокаутировали сверстников из Уганды на турнире по боксу в Москве.

Ранее сообщалось, что доходы Кадырова и его жены за год выросли в десятки раз.