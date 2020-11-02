РАН: Из-за коронавируса россиянам грозит посттравматический синдром

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Специалист Института психологии Российской академии наук Тимофей Нестик (занимает пост заведующего лабораторией социальной и экономической психологии) оценил возможные последствия пандемии коронавируса для россиян. По его информации, до 30% граждан России могут испытать посттравматический синдром из-за COVID-19.

«В целом, конечно, мы можем ожидать и посттравматического синдрома, есть данные, которые собраны по итогам других эпидемий, которые говорят о том, что до 30% людей , которые пережили такого рода кризис, потом его вспоминают и это продолжает травмировать даже через многие годы», — заявил Нестик.

Специалист отметил, что влияние пандемии окажет долгосрочный эффект. Например, за 2020 год в России уровень тревожности и склонности к депрессии вырос на 36%, а в Соединённых Штатах на 24,4%. При этом проблемы, связанные с тревожными расстройствами, у россиян выросли на 24%, и на 28,2% у жителей США. Нестик отметил, что отрицательным эффектам будут особенно подвержены медики и люди, которым пришлось работать в «красной зоне», передают «Известия».