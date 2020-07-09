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Рамзан Кадыров обвинил в убийстве блогера зарубежные спецслужбы

Михаил Орлов
9 июля, 2020 10:34
1 мин
Рамзан Кадыров
kremlin.ru

Глава Чеченской республики заявил о том, что, по его сведениям, к убийству в Австрии уроженца Чечни причастны зарубежные спецслужбы.

Соответствующее заявление было сделано после высказываний представителя полиции Австрии о том, что убитый на территории Австрии блогер ране обращался в государственные органы за предоставлением политического убежища. При этом правоохранительные органы Австрии уже задержали подозреваемого в убийстве, который также является гражданином России.

По сведениями австрийский СМИ, следственные органы Австрии считают случившееся заказным убийством, сообщает агентство «РИА Новости».

Рамзан Кадыров заявил о том, что он внимательно отслеживал развитие ситуации вокруг событий в столице Австрии и в очередной раз убедился в «предвзятости информационной машины».

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров вернёт пенсионера из зарубежного дома престарелых.

темы
Рамзан Кадыров
убийство
Чечня
Австрия
1 мин