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Рамзан Кадыров обратился к украинским военным и гражданскому населению
26 февраля, 2022 16:45
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Фото скриншот из видео tg Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к украинцам.
По его словам, определенные структуры хотят сделать из Украины новую Чеченскую войну. В ходе российской спецоперации нет потерь, нет раненых. Чеченские военные «забрали» бригаду Нацгвардии Украины с оружием и техникой.
Также Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что «клоун» президент Украины Владимир Зеленский обманывает украинцев. Российские военные обеспечат безопасность мирного населения. При этом украинские военные ставят технику в городах и селах, прикрываясь людьми.
Кадыров отметил, что 99 процентов населения России поддерживают решение президента страны Владимира Путина.
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