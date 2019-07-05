Рамки безопасности неопределенной опасности

Рамки-металлодетекторы встречают нас на каждом шагу. Они установлены на вокзалах и в аэропортах, в больницах и школах, в государственных учреждениях и торговых центрах. Ежедневно жители мегаполисов вынуждены проходить сквозь несколько подобных устройств безопасности совершенно не представляя себе, опасна ли доза получаемого воздействия и есть ли у них альтернатива.

В поисках этой альтернативы мы направились на Киевский вокзал Москвы, нафаршированный специальными рамками и иными средствами досмотра со всех сторон. И там выяснилось, что никакого иного способа войти внутрь кроме, как через рамку нет. Более того, в ряде учреждений эти арочные устройства установлены точно по периметру входной двери.

При этом общеизвестным фактом является то, что как минимум людям с кардиостимуляторами не рекомендуется пользоваться подобными рамками.

Четкую информацию о том, насколько данное микроволновое излучение опасно для людей с другими проблемами здоровья, например, с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, эпилепсией и так далее, в принципе затруднительно найти в открытых источниках. Не менее трудно найти и информацию о том, может ли человек, который опасается за свое здоровье, воспользоваться альтернативным досмотром, и есть ли какой-либо регламент

Руководитель частного охранного предприятия, лидер движения «За безопасность» Дмитрий Кудесов рассказал «Русской планете», что теоретически сотрудники службы охраны могут предоставить человеку право доступа на объект в обход рамок, но только в том случае, если у них самих есть альтернатива – ручной металлоискатель или оборудованная комната досмотра.

«Во втором случае стоит отметить, что существуют и правила этого досмотра. Например, женщину должна досматривать только женщина и т.д. В комнате досмотра сотрудник службы безопасности вам предлагает показать содержимое сумок и карманов. Если по какой-то причине человек отказывается, то сотрудник службы безопасности вправе отказать ему в проходе на объект», - рассказал он.

При этом Кудесов высказал уверенность, что рамки-металлодетекторы не представляют существенной угрозы для здоровья. По его словам, все они сертифицированы и одобрены Росстандартом. Производители, как правило, проводят испытания, исследования, о которых сообщают в данное ведомство, получая сертификат.

«Ни одни из широко используемых рамок не вредят здоровью людей более, чем излучение сотового телефона, которым сегодня пользуются и беременные, и люди с кардиостимуляторами. Соответственно, сотрудниками службы охраны также безопасно находится вблизи такого оборудования в течении рабочей смены», - считает Кудесов.

С ним несколько не согласен кардиохирургГородской больницы №26 в Санкт-Петербурге Сергей Юзвинкевич. По его словам, магнитное поле, которое излучают эти устройства, не могут сломать кардиостимулятор, но они способны его «разрегулировать», что чревато серьезными проблемами.

«Путешественникам c кардиостимуляторами нужно иметь при себе «разрешительный документ», подтверждающий их право не проходить через рамки-металлодетекторы. Сегодня документом, подтверждающим право на освобождение человека от прохода через рамки, является обычный выписной эпикриз пациента на русском языке. Предъявить эту справку необходимо охранникам, которые должны по необходимости выполнить ручной досмотр», - пояснил врач.

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов в свою очередь отметил, что проблема сегодня не столько в самих рамках, сколько в сбоях их эксплуатации. У нас закупают данное оборудование, настраивают единожды, и оно работает без проверок и тестов несколько лет подряд.

«Но залог безопасности влияния на человека этих рамок заключается в правильной настройке частоты, мощности. А у наших рамок эти настройки зачастую сбиты. Поэтому они нередко пребывают в аварийном состоянии. И здесь уже может быть причинен вред не только детям и людям с кардиостимуляторами, но и иным категориям граждан. Кроме того, большая опасность существует для людей, работающих в непосредственной близости от этих объектов, или же обслуживающих их. Более того, помимо магнитных, на отдельных объектах уже введены рентгеновские рамки. А это опасный вид излучения даже в условиях работы при правильной настройке», - поделился Фролов.

Еще в 2011 году руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко указывал в информационном письме, что «все рентгеновские системы контроля людей являются достаточно мощными техногенными источниками рентгеновского излучения, представляющими потенциальную опасность для здоровья человека», и в частности, повышающими риск развития онкологических заболеваний.

При этом в национальном законодательстве есть проблема, которая мешает использовать альтернативные способы досмотра

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. Депутат пообещал изучить проблему и запросить у профильных ведомств разъяснения относительно регламента и возможного изменения законодательства в части использования рамок. «Русская планета» проинформирует своих читателей, как только будет получен ответ на депутатский запрос Ярослава Нилова от Минздрава и Роспотребнадзора.

Автор: Игорь Колмыков