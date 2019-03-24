«Радио свобода» признало клевету о «Конкорде»

И удалило со своего сайта статью «Они действовали шантажом", посвященную комбинату школьного питания «Конкорд». В редакции пояснили, что статья была удалена из-за невозможности подтвердить изложенную в ней информацию.

Вышеупомянутая статья была опубликована на сайте «Радио свобода» в середине февраля. В ней в резко негативной форме описывалась деятельность «Конкорда». В частности, речь шла о том, что компания якобы является монополистом на рынке школьного и дошкольного питания. Также "Конкорд" незаслуженно обвиняли в совершении мошеннических действий в отношении контрагентов и партнеров.

Представители «Конкорда», в свою очередь, направили в редакцию досудебную претензию о защите деловой репутации. После этого издание решило удалить статью, признав невозможность фактами подтвердить изложенный в ней материал.

Травля компании «Конкорд» в некоторых СМИ началась после публикации «расследования» юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь. Соратница Алексея Навального пыталась возложить на комбинат ответственность за заболевание кишечной инфекцией детей в некоторых московских садах. Важно отметить, что «расследование» Соболь было опубликовано спустя полтора месяца с момента инцидента.

Руководство «Конкорда» неоднократно приглашало Соболь посетить предприятие для проведения личной инспекции. Однако юрист ФБК ни разу не ответила на это приглашение. Зато экскурсия по комбинату была организована для родителей заболевших в декабре прошлого года детей. Никаких претензий к комбинату у них не осталось. Контролирующие органы также не выявили никаких нарушений на предприятии «Конкорд». Несмотря на непричастность комбината питания к инциденту, руководство компании вызвалось оказать финансовую помощь семьям пострадавших.