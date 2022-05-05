Радио «Радонеж» заблокировано на YouTube за разжигание межнациональных отношений
Рупор православных христиан России поддержал военную спецоперацию на Украине и призвал, заручившись Божьей помощью, громить западное «логово дьявола».
«На стороне российской армии сам Господь Бог, а потому она одержит победу». «Россия – орудие в Божьих руках, чтобы остановить все, что является мерзостью перед Господом». «Вашингтон – это логово дьявола», - не постеснялся в крепких выражениях бывший полковник-афганец Валерий Бурков, а ныне – инок Киприан.
И, между прочим, сообщил, что РПЦ начинает процесс перевоспитания украинских военнопленных по примеру пленных фашистов во времена Второй мировой войны.
Дискриминационные высказывания на тему спецоперации на Украине были признаны руководством видеохостинга «противоречащими правилам сообщества».
Руководство «Радонежа» намерено отстаивать свое право на массовые военные проповеди на YouTube через Роскомнадзор, - сообщает сайт радио.