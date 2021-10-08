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Радиацию после аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор находят в грибах в Германии
8 октября, 2021 20:09
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Pixabay
В Германии до сих пор находят грибы, которые содержат повышенную концентрацию радиоактивных элементов после аварии на Чернобыльской АЭС. Об сообщает Федеральное ведомство по защите прав потребителей и продовольственной безопасности.
Ведомство исследовало образцы грибов, собранных в лесах разных регионов Германии, в период с 2015 по 2021 год. В 70 из 74 проб были обнаружены радиоактивные элементы.
При этом уточняется, что уровень радиации не высок и не представляет угрозу для человека.
В ведомстве также отметили, что радиоактивность в природе снижается очень медленно, пишет «РИА Новости».
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