Радиаторы отопления начнут греть москвичей досрочно по решению Собянина

Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение начать отопительный сезон раньше срока.

По словам главы города, с 28 сентября около 2 млн пожилых и хронически больных горожан должны оставаться дома. Для максимального комфорта москвичей отопительный сезон начнется уже сегодня. Кроме того, по словам Собянина, Москва возобновит программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам, сообщают «Известия».

Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин направил в организации письмо с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу. Рекомендацию получат 5 тысяч предприятий.

Москвичей попросили носить маски и сузить круг общения на фоне роста числа заболевших коронавирусом, некоторых горожан уже в ближайшее время могут перевести на удаленную работу.