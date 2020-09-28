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Радиаторы отопления начнут греть москвичей досрочно по решению Собянина

Артем Денисов
28 сентября, 2020 06:04
1 мин
отопление
Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение начать отопительный сезон раньше срока.

По словам главы города, с 28 сентября около 2 млн пожилых и хронически больных горожан должны оставаться дома. Для максимального комфорта москвичей отопительный сезон начнется уже сегодня. Кроме того, по словам Собянина, Москва возобновит программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам, сообщают «Известия».

Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин направил в организации письмо с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу. Рекомендацию получат 5 тысяч предприятий.

Москвичей попросили носить маски и сузить круг общения на фоне роста числа заболевших коронавирусом, некоторых горожан уже в ближайшее время могут перевести на удаленную работу.

темы
москва
собянин
отопление
1 мин