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Работников «Внуково» признали виновными в гибели главы нефтяной компании Total

Анастасия Красильникова
23 июля, 2020 22:27
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В Москве суд признал диспетчеров Александра Круглова, Надежду Архипову и руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева виновными в крушении самолета лидера французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржер.

Суд установил, что ночью 21 октября 2014 года по их вине легкомоторный самолет Falcon 50EX столкнулся со снегоуборочной машиной во «Внуково». В результате аварии погибли четыре человека —Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

«Суд постановил приговорить Круглова к 5,5 года, Дунаева — к 6 годам, Архипову — к 5 годам колонии-поселения», — цитирует судью ТАСС.

Их признали виновными по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Архипову освободили от наказания по амнистии.

темы
Москва
аварии
суд
Внуково
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