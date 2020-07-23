Работавшая в купальнике тульская медсестра пошла трудиться на телевидение

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Медсестра из Тулы Надежда Жукова решала поработать на телевидении - девушка будет рассказывать о погоде в региональном телеэфире.

Она продолжает работать медсестрой и собирается стать врачом. Для нее выход в телевизионный эфир — это вызов и новый опыт. Девушку пригласили попробовать поработать телеведущей в рамках проекта российских врачей, медсестер и санитаров, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, Жукова получила замечание за откровенный наряд.

К ней было применено дисциплинарное взыскание, а с персоналом больницы проведена разъяснительная беседа. Как сообщает Минздрав региона, медработника нарушила требование к медицинской одежде.

Сотрудница больницы вышла на работу в купальнике, который она надела под прозрачный защитный костюм. При этом она работала с пациентами с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него, сообщает «Рен ТВ».