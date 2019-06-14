Девушек России призывают в армию

В России продолжается эксперимент с фенимизацией армии. На днях пресс-служба Западного военного округа сообщила о создании первой женской команды по практической стрельбе на базе одного из соединений специального назначения. Отбор представительниц слабого пола проходил в Тамбове.

«Свыше 50 человек прошли отбор для участия тренировках сборной команды. Военнослужащие женского пола приступили к тренировкам в тире и на тактическом полигоне по скоростной стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 метров и скоростной стрельбе из автомата Калашникова», — отмечает пресс-служба ЗВО.

Федеральные СМИ окрестили прошедшие в Тамбове занятия «учением женского спецназа». Отмечается, что стрельбу из АК слабый пол вёл «с неудобных положений (лёжа, стоя, с колена) по целям, установленным на дистанции до 150 м». Впереди у женщин второй этап подготовительных стрельб. Представительницы прекрасной половины должны успешно отстреляться по появляющимся и движущимся мишеням.

«Тренировки женской команды наравне с мужской продлятся в течение месяца. За это время лучшие представители женской команды войдут в сборную отдельного гвардейского соединения специального назначения ЗВО и выступят на окружных и Всеармейских соревнованиях», — говорится в сообщении пресс-служба Западного военного округа.

О тяготах службы ни слова

В последние годы Минобороны достаточно активно пропагандирует службу женщин в Вооружённых силах. Иногда мотивацию военного ведомства понять можно. Например, с 2016 года неизменным участником Парада Победы на Красной площади является женский расчёт из студенток Военного университета Минобороны и Вольского военного института материального обеспечения.

В годы Великой Отечественной войны на добровольной основе в ряды Красной армии вступили около 600 тысяч женщин. СССР была единственной страной в мире, где существовали женские авиационные части. Кроме того, в Советском Союзе отличились женщины-снайперы. Невозможно обойти стороной и героический труд советских санитарок

Слабый пол в годы ВОВ проявлял чудеса выдержки и отваги и потому заслужил, чтобы наследницы Великой Победы маршировали по Красной площади. Однако во всём остальном логику действий Минобороны понять сложно. О каком «женском спецназе» идёт речь? Зачем женщинам на военной службе оттачивать до совершенства навыки стрельбы и формировать из них команду для участия на всеармейских играх?

Все представительницы слабого пола, заключившие контракт с Минобороны, проходят необходимую огневую подготовку и периодически сдают нормативы по стрельбе и бросанию гранат. Также важно отметить, что женщины в РФ не служат в боевых частях. Их количество вообще не очень-то велико (около 30 тысяч). В основном слабый пол занимает должности, связанные с хозяйственной и финансовой деятельностью.

Складывается впечатление, что Минобороны пытается изменить порядок «разделения труда» в Вооружённых силах. Помимо команды «женского спецназа», министерство, например, разрешило проводить обучение женщин в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков (КВВАУЛ). Сейчас в этом учреждении проходят обучение две группы девушек. В 2019 году будет набрана третья

Изначально предполагалось, что представительницы слабого пола будут управлять военно-транспортными самолётами или пассажирскими лайнерами, которые находятся в парке Минобороны. Однако 12 июня заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что выпускницы КВВАУЛ смогут претендовать на службу в любом роде авиации, включая истребительную.

Набор девушек в Краснодарское авиационное училище преподносится в России как предмет чуть ли не национальной гордости. Дескать, посмотрите, какие красавицы будут сидеть за штурвалом наших самолётов. При этом ничего не говорится о тяготах службы в ВКС. В частности, далеко не все воздушные судна оснащены санузлом. С цивилизованным управлением нужды в войсках в принципе большие проблемы.

Кроме того, служба в боевых частях ВКС сопряжена с угрозой аварии. Бомбардировщики и истребители периодически терпят катастрофу на учениях и во время рутинных занятий по лётной подготовке. В условиях реальных боевых действий эта вероятность только возрастает.

Как показывает сирийский опыт, жертвами форс-мажорных обстоятельств становятся военно-транспортные, разведывательные и пассажирские самолёты. Катастрофа Ту-154М, борта Минобороны, летевшего в Хмеймим, унесла жизни 92 человек, крушение Ан-26 в марте 2018 года — 39 человек, удар по Ил-20 в сентябре 2018 года — 15 человек. Ту-154М рухнул из-за ошибки лётчиков, Ан-26 стал жертвой технических неполадок, Ил-20 — «дружественного огня» сирийских ПВО

Боевые и небоевые потери в Сирии понесла отечественная истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация. Пилотирование самолётом — это всегда очень больший риск и тяжёлый каждодневный экзамен на профессионализм и стрессоустойчивость. Имеет ли смысл отправлять девушек на службу в ВКС, учитывая, что в последние годы участились авиакатастрофы по вине экипажа?

Россия — не Израиль

Единственная страна в мире, где массово служат женщины, это Израиль. Каждая здоровая девушка в еврейском государстве подлежит призыву. Однако подобная практика вызвана тем, что Израиль буквально живёт на пороховой бочке. Страна должна иметь возможность поставить под ружьё почти всё трудоспособное население.

Израилю без женщин, как военной силы, не обойтись. Поэтому представительницы прекрасного пола тянут лямку в пехоте, управляют танками и бронемашинами.

У России (слава Богу) нет необходимости в массовом обучении женщин военному ремеслу. Наша страна находится в уязвимом геополитическом положении, однако нынешняя численность и структура армии вполне адекватны текущим и потенциальным военным угрозам. Зачем же тогда Минобороны проводит пресловутую феминизацию Вооружённых сил?

Скорее всего, подобная пропаганда продиктована желанием дополнительно пропиарить службу в армии, вызывать интерес к ней у мужского пола. Дескать, девчонки могут, а вы нет?

Ещё одна вероятная причина — неуёмная тяга военного ведомства к тому, что называется в народе показухой. В России выделяются огромные ресурсы на проведение парадов, армейских конкурсов (например, танкового биатлона, «Авиадартса»), различных форумов и конференций. Теперь, видимо, Минобороны решило эксплуатировать в целях пиара образ женщины в военной форме.