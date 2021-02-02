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Работа перед отдыхом: в Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе

Артем Денисов
2 февраля, 2021 00:02
1 мин
Артем Денисов
2 февраля, 2021 00:02
1 мин
работа
pixabay.com

Гражданам России придется отработать шесть дней подряд на предпоследней неделе февраля, сообщает Роструд.

После этого их ждет трехдневная рабочая неделя - с 24 по 26 февраля. Это связано с празднованием Дня защитника отечества. Таким образом, россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля. С этой целью рабочий день 22 февраля будет перенесен на субботу 20 февраля.

С 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в 2021 году длинная шестидневная рабочая неделя, сообщает РИА «Новости».

Ранее бывший главный санитарный врач России, ныне депутат Госдумы РФ, Геннадий Онищенко сообщил, что долго встречать Новый год не стоит, следует перенести новогодние выходные на май. Депутат отмечает, что весной будет более подходящая погода.

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