Работа банды Гудкова по штамповке фальшивых подписей снята на видео

В ходе проведенного журналистами ФАН расследования была разоблачена преступная деятельность Дмитрия Гудкова. Он организовал работу штаба по подделке подписей избирателей в поддержку своего протеже Александра Соловьева. Как оказалось, процесс фальсификации был записан скрытыми камерами.

Вероятно, Дмитрий Гудков изначально не планировал проходить «подписной» этап честно. Сборщики подписей проводили поквартирный обход, агитировали на улицах, но в их успех он не верил. Потому Гудков нанял специалиста по фальсификации подписных листов, некоего Всеволода. Тот в кратчайшие сроки организовал подпольную «фабрику».

Им была снята квартира в 40 доме по Митинской улице, в которой работали сразу одиннадцать «художников». Бригада «рисовальщиков» успела подделать свыше 3 тысяч подписей в период с 3 по 6 июля.

На месте работу сотрудников координировали Ольга (фамилия неизвестна) и Оксана Макродченко. Сам же Всеволод руководил процессом удаленно, предпочитая не принимать непосредственное участие в уголовно наказуемом процессе. Кураторы и «художники», похоже, решили, что останутся безнаказанными. Скорее всего, именно поэтому они открыто обсуждали и заказчиков, и подробности заказа.

Но, как оказалось, в квартире были установлены скрытые камеры, зафиксировавшие «творческий процесс». На камеры попал инструктаж по заполнению подписных листов: обязательно с ошибками, исправлениями, - для пущей правдоподобности. Засняли доставку баз личных данных граждан, хранящихся в МФЦ, а также тысяч незаполненных бланков.

Интересный факт, что сначала заполнялись только паспортные данные, подписи проставлялись в последний день наиболее «надежными» работниками. Заверял подписи проплаченный нотариус.

Когда Гудков и его единомышленники заявляют о подделке подписей, обвинения так и остаются неподтвержденным «сотрясанием воздуха». Но вот и Дмитрия Гудкова уличили в подлоге, причем имеются неоспоримые доказательства его вины.

Ранее в аналогичном подлоге уличили и Любовь Соболь. Ее штаб по подделке подписей был более скромным, чем у Гудкова, но тем не менее, он также помог кандидату набрать нужное количество росчерков. Все обвинения в фальсификациях Соболь при этом игнорирует.