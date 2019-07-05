Рабочие «ГАЗ» считают своим руководством Соединенные Штаты
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Фото: Nn.ru

Фото: Nn.ru

Американские санкции лишают русских работы

Около 50 работников группы «ГАЗ», принадлежащей миллиардеру Олегу Дерипаске, провели 4 июля акцию протеста у резиденции посла США в Спасо-Хаус.

Барин, дай хлебушка

По словам председателя рабочего совета предприятий «Группа ГАЗ» Евгения Морозова,  главная цель митингующих – отмена санкций против компании (они уже назначены, но отложены до 8 ноября).

«Мы считаем, что подобными методами нас пытаются, в том числе, выдавить с рынка коммерческих автомобилей, – заявил представитель завода

Лидер профсоюзной первички Сергей Солодов пояснил, что из-за угрозы введения санкций, иностранные поставщики российских заводов отказываются от сотрудничества с компанией. Из-за отсутствия комплектующих объем производства может сократится на 40%. А это значит, что многие потеряют свои рабочие места, посетовал профлидер.

Собравшиеся держали лозунги, написанные на русском и английском языке. Назвать их дерзкими было сложно, скорее жалобными: «Санкции лишают наших детей куска хлеба», «В заложниках США простые рабочие ГАЗа», «Хватит давить на ГАЗ» и совсем уж грустное «Нас не слышат за океаном». Креатив сомнительный.

Главный лозунг протестующих скандировали по-английски: «Save us, save Gaz!». Очевидно, работникам «ГАЗ» хотелось, чтобы американцы их поняли. В петиции митингующих среди прочего было приглашение послу США посетить заводы для знакомства с трудовым коллективом. Ну, прямо отец родной, а не американский посол

Однако вручить свои требования Джону Хантсману рабочим так и не удалось. Занятый приемом гостей в честь Дня независимости США, он не стал выходить к протестующим. Комментируя акцию прессе, дипломат цинично отметил, что американские ценности включают в себя право свободно выражать свою точку зрения.

И споем, и спляшем

Репортаж о митинге у Спасо-Хаус показали по федеральным «Вестям». Из этого можно сделать вывод, что государство считает как минимум уместным, а может быть и необходимым подобное обращение русских рабочих. Мысль о том, что митинг лишь подчеркнул фатальную зависимость российской экономики от «супостата», что это унизительно, нашим властям, кажется, в голову не приходит.

Зато это прекрасно поняли те, кому сильное русское государство поперек горла.

«Санкции задумывались нашими недругами как раз для того, чтобы поставить Россию на колени! - со злым наслаждением иронизирует на «Эхо Москвы» Антон Орех. - Чтобы заставить нас умолять дядю Сэма и прочих дядь о пощаде... И в этот момент прямо в центре города какие-то мерзавцы канючат и просят у Америки кусок хлеба»

Масла в огонь добавила музыкальная самодеятельность рабочих Ярославского моторного завода, также входящего в группу «ГАЗ». Они записали рэп-композицию и сняли клип с жалобами на американские санкции. И даже снабдили его титрами на английском, чтобы настоящему хозяину их судеб было понятнее. «Сохрани рабочий класс, Save GAZ, Save GAZ!» - поют ярославцы в рабочих тужурках на американской «мове». По форме забавно, но с политической точки зрения самоубийственно.

Неудивительно, что происходящему чрезвычайно обрадовались на не очень то дружественной Украине.

«Работники завода, который принадлежит приближенному к Путину олигарху, записали рэп-песню с жалобами, что из-за наказания за аннексию Крыма теряют работу» - так длинно, но с душой озаглавило свой материал о музыкальных способностях ярославцев ведущее в Незалежной государственное агентство УНИАН.

Интересно, что флешмоб #SaveGAZ запустил несколько месяцев назад сам Олег Дерипаска. В своем аккаунте в Instagram он назвал «ГАЗ» символом сотрудничества России и США. Теперь же из-за позиции американских властей работы могут лишиться 400 тысяч человек, напугал олигарх. И пообещал ради отмены санкций отказаться от личного контроля над компанией.

Американский «Русский алюминий»

Отказываться от контроля над своими активами Дерипаске не в первой. Совсем недавно ради снятия санкций он критически снизил свою долю в  холдинге En+ и компаниях «Русал» и «Евросибэнерго». При этом по требованию американцев изменился принцип формирования совета директоров компаний. Большинство директоров теперь граждане США и Великобритании. Таковы условия.

Фактически это означает, что Россия утратила контроль над своей алюминиевой отраслью. Длительный процесс приватизации, скупки и консолидации алюминиевых активов, передача их «своему» олигарху — Дерипаске, неожиданно завершилась тем, что пришел дядя Сэм и забрал все себе. Поколения российских граждан для этого строили наши алюминиевые заводы?

Об этом, кстати, не побоялся сказать вслух на ПМЭФ-2019 глава «Роснефти» Игорь Сечин. Кому как не ему понимать то, что происходит. Ведь одной из главных причин спорного отъема компании ЮКОС у Михаила Ходорковского было как раз намерение последнего передать контроль над нефтянкой американцам. Пусть и по беспределу, но Сечин этого сделать не позволил.

Теперь же Кремль зачем-то поощрил Дерипаску в его активности ради снятия санкций. По словам Дмитрия Пескова это «это исключительно корпоративный вопрос». Но это не так! Санкции введены по политическим причинам с целью нанести России ущерб, а возможно и добиться смены власти на более лояльную США. Выполнение условий американцев лишь приблизит этот момент.

Даешь национализацию!

Да, снятие санкций с предприятий Дерипаски временно поможет сохранить рабочие места (сбыт алюминия, например, уже возрос на 18%), однако это будет не более чем тактической победой в отдельно взятом сегменте экономики. Сохраняя критическую зависимость от Запада, встроенность в его технологические цепочки Россия будет сталкиваться с подобными проблемами постоянно.

Единственный верный путь сейчас — взять стратегический курс на возвращение абсолютного контроля государства над стратегическими отраслями российской экономики и градообразующими предприятиями. Тогда и заводы «ГАЗ» будут работать и бунтов, как когда-то в ленинградском Пикалево (вот совпадение - там тоже предприятие Дерипаски) можно будет избежать

Сам Дерипаска в случае, если ему не удастся добиться отмены санкций, готов к национализации группы «ГАЗ». Оно и понятно — лучше получить от государства круглую сумму за проблемный актив, чем постоянно нести убытки. Стране это тоже выгодно, хотя и придется повозиться с импортозамещением. Ведь контролируемые «Ростехом» КамАЗ и АвтоВАЗ работают стабильно и с прибылью.

Удивительно, но в правительстве, как признался глава Минторга Денис Мантуров, до недавнего времени этот вопрос пока даже не рассматривали. Протрите глаза и рассмотрите.

Теги:
Места: Россия, США
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