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«Пятёрочка» начала ограничивать продажу социально-значимых товаров
5 марта, 2022 16:08
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В сетевых продовольственных магазинах «Пятерочка» зафиксированы первые случаи ограничения по продаже сахара, соли, муки, гречки и риса розничным покупателям.
Объясняется это необходимостью борьбы с перекупщиками, которые уже несколько раз вывозили из «Пятёрочек» по нескольку тонн продуктов.
«Мы хотим обеспечить возможность покупки наших товаров как можно большему количеству посетителей», - указано в объявлении на дверях одного из магазинов, - сообщает «URA.RU».
Пока подобная ситуация фиксируется только в Ханты-мансийском автономном округе Администрация района, где произошел инцидент ситуацию пока держит ситуацию под контролем.
Руководство компании X5 Retail Group, которая управляет продуктовой сетью «Пятёрочка», ситуацию не комментирует.
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