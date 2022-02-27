Новости – Люди
Люди
Пять тысяч российских контрактников отказались ехать на Украину
27 февраля, 2022 11:35
1 мин
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
В Белгороде начались отказы военнослужащих от участия в российской спецоперации в Донбассе.
В социальные сети просачивается информация о массовых отказах российских военнослужащих, заключивших контрактные соглашения с РА, присоединяться к регулярным частям российской армии, ведущей боевые действия на территории соседнего государства.
Телеграм-канал «Tjournal.ru» информирует о пяти тысячах контрактников Белгорода, которые заявили, что участие в спецоперации в Донбассе выходит за рамки их контракта.
Официальные российские источники эту информацию опровергают.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости