Пять ракет «Союз» взлетят с космодрома Куру до 2023 года

Общество

До 2023 года с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется осуществить пять запусков российских ракет-носителей «Союз-СТ».

При этом в 2021 году ожидаются три пуска «Союзов» с Куру: в сентябре - с двумя европейскими навигационными спутниками Galileo, в ноябре и декабре - два старта по 34 британских спутника связи OneWeb в каждом.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет «Союз-СТ», сообщает РИА «Новости».

В 2018 году госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что разработала проект системы покрытия всей территории Земли высокоскоростным интернетом. Она станет конкурентом OneWeb Satellites – совместного проекта компаний Airbus и OneWeb, среднеорбитальной европейской системы O3b и американской Starlink.