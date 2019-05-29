Пять наболевших вопросов к «Юнармии»

На протяжении трёх лет в России активно развивается военно-патриотическое движение «Юнармия». 28 мая 2016 года в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке состоялся учредительный съезд этой организации. Но официально «Юнармия» была зарегистрирована несколько позже, 29 июля 2016 года.

Деятельность данного движения вызывает массу противоречивых отзывов: так называемый «патриотический» лагерь считает «Юнармию» превосходным институтом для воспитания молодого поколения, а либералы усматривают в нём пропаганду «милитаризма» и культа автомата Калашникова. «Русская Планета» попыталась непредвзято ответить на вопросы, которые интересуют общественность.

Кто входит в «Юнармию»?

«Юнармия» объединяет детей и юношей в возрасте от 8 до 18 лет. Вступление в неё — дело добровольное. Чтобы стать членом «Юнармии», достаточно быть патриотом и произнести текст присяги. Однако, по данным «Коммерсантам», существует неформальная «разнарядка» на втягивание в движение детей офицеров Вооружённых сил и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Первоначально движение создавалось путём объединения различных военно-патриотических организаций, получавших бюджетное финансирование

Однако за последнее время в различных регионах РФ было открыто огромное количество новых отделений. «Юнармия» растёт галопирующими темпами: в декабре 2018 года численность движения составляла 300 тысяч, в мае 2019 года — 500 тысяч человек.

На какие деньги существует столь массовое движение?

Очевидно, что часть клубов продолжает существовать на бюджетные деньги, но, кто финансирует огромное количество новых региональных отделений? Ведь «Юнармии» необходимо оплачивать аренду, покупать мебель, офисную технику, учебные пособия, платить преподавателям зарплату.

На этот вопрос до сих пор нет чёткого ответа из-за отсутствия официальной информации

Минобороны молчит, а российские СМИ пишут, что деньги якобы выделяют ВТБ, Сбербанк, «Газпромбанк». Возможно, что это действительно так — государственные банки часто привлекаются в качестве «частных инвесторов» в проекты, на которые руководство страны по разным причинам не желает выделять бюджетные средства.

Правда, в исследовании портала «Открытые медиа» говорится, что поддержка госбанков относительно невелика, а местные власти оказывают «шефскую помощь», предоставляя юнармейцам площадки для проведения мероприятий, транспорт и прочее. Униформу и её отдельные элементы члены «Юнармии» чаще всего покупают самостоятельно, но часть отделений предоставляет одежду бесплатно.

Чем занимаются юнармейцы?

На сайте Минобороны говорится, что «цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев». В основном школьники занимаются изучением истории, спортом, основ военного дела, а также принимают участие в мероприятиях, посвящённых памяти о Великой Отечественной войне.

«В свободное от учёбы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтёрской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи», — информирует Минобороны.

Кто является учредителем «Юнармии»?

Инициатором учреждения детско-юношеского движения выступил министр обороны Сергей Шойгу. В Минобороны деятельность «Юнармии» курирует начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) генерал-полковник Андрей Картаполов. На региональном уровне движение создавалось при активной поддержке центров допризывной подготовки ДОСААФ — Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.

На учредительном съезде в 2016 году Шойгу заявил, что идея создания «Юнармии» пришла ему в голову, когда он узнал, что в России действуют 5,5 тысячи организаций военно-патриотической направленности. По мнению министра обороны, было бы правильнее, если всех их объединять в единую структуру

Членство в «Юнармии», как считает Шойгу, позволяет школьникам «участвовать в крупных культурных и военно-патриотических мероприятиях по всей России, увидеть страну во всей красоте и многообразии, стать её преданными гражданами и настоящими патриотами».

Создание «Юнармии» поддержали некоторые видные деятели шоу-бизнеса, звёзды телевидения и бывшие профессиональные спортсмены. Например, главный штаб движения возглавляет бывший космонавт, герой России, депутат Госдумы Роман Романенко, его заместители — генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Слесаренко.

Наиболее известными публике членами штаба стали юморист Михаил Галустян, комментаторы Дмитрий Губерниев и Сергей Гусев, олимпийские чемпионки Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева

Есть ли у «Юнармии» идеология?

Номинальная цель движения — это пропаганда патриотизма среди молодого поколения с уклоном в военную тематику. Такой подход отражает идеологические тенденции последних лет — культ ВОВ и военной мощи российской армии. Именно на этих двух столпах зиждется концепция современного патриотизма.

Также учреждение «Юнармии» — во многом следствие роста влияния Минобороны на общество и государство

Начальник ГВПУ не скрывает, что военное ведомство исходит из необходимости проводить политическую работу не только в войсках, но и среди гражданского населения.

Впрочем, функционирование «Юнармии» преследует и вполне прагматичные цели. Минобороны увеличивает кадровую базу будущих солдат и офицеров. Множество молодых ребят в красных беретах наверняка захотят связать свою жизнь с Вооружёнными силами.

Учреждение «Юнармии» и Главного политуправления организационно и идеологически подкрепляют тезис о том, что институт армии является основной российской государственности. Однако у данной идеологемы есть один серьёзный недостаток, о котором умалчивает пропаганда

Вооружённые силы, как и другие силовые ведомства, существуют на деньги налогоплательщиков. Поэтому основа отечественной государственности, залог благополучия и безопасности наших граждан — это прежде всего сильная и конкурентоспособная экономика. Без неё невозможны успехи в перевооружении и военные победы.