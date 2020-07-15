Пьяница осквернил тридцать могил под Челябинском

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Силами полиции был задержан молодой человек, разрушивший 30 памятников на кладбище под Челябинском.

Надругательство над памятью усопших было совершено жителей Челябинской области под воздействием алкоголя, который лишил его разум осознания противоправности и аморальности его поступков.

В связи с затуманенностью сознания в процессе вандализма местных житель не смог дать органам следствия никаких пояснений относительно причин, по которым были совершены деяния, за которые государство преследует в порядке, установленном уголовным законом.

Житель области задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении осквернителя могил меры пресечения, сообщает агенство «РИА Новости».

Максимальное наказание за содеянное по статье 244 Уголовного кодекса - исправительные работы до одного года либо арест на три месяца.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили возможную могилу Нефертити.