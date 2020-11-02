Пьяный российский священник устроил скандал на похоронах учительницы из-за коронавируса

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В селе Кузовлево Липецкой области священник устроил скандал на похоронах учительницы.

На резкую реакцию повлияла причина смерти женщины. Инцидент произошел 29 октября в Георгиевском храме, куда местные жители приехали на отпевание педагога с более чем 40-летним стажем работы.

По предварительной информации, речь идет о священнике Андрее Сидоренко. На появившемся в интернете видео слышно, как собравшиеся отмечают нетрезвое состояние служителя церкви, который спорит с одним из прихожан, оскорбляет его, после чего начинается перепалка.

Священник отказался отпевать умершую, когда узнал причину ее смерти: коронавирус. После этого Сидоренко назвал всех присутствующих «коронавирусниками».

Поведение священнослужителя обсудят 2 ноября, сообщает телеканал «360».

Напомним, в сентябре схимонаха Сергия (Николая Романова), который отрицал пандемию коронавируса, отлучили от церкви. Об этом сообщил председатель церковного суда Николай Малета. Он отметил, что священнику давали шанс повлиять на ситуацию и покаяться в своих действиях.