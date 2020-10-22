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Пьяные солдаты испытали БМП на прочность и протаранили ограждение аэропорта

Дмитрий Байков
22 октября, 2020 14:29
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фото: Минобороны РФ

В Волгограде солдаты-срочники в состоянии алкогольного опьянения заехали на территорию аэропорта на БМП.

Об инциденте сообщил дежурный по аэропорту, он позвонил в полицию и попросил о помощи. По его словам, боевая машина въехала на территорию объекта, протаранив забор.

Прибывшие на место несанкционированного проникновения полицейские, установили личность военнослужащих и мотострелковую бригаду, к которой они причислены. Выяснилось, что солдаты перегоняли БМП на полигон, но заблудились. Предстоит выяснить выпили они еще в военной части или во время выполнения задания, сообщает телеграм-канал «112».

О случившемся доложено в войсковую часть и ФСБ, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области во время военных учений выстрелом из танка был случайно подбит Т-90A.

темы
Россия
военнослужащие
алкоголь
происшествие
Волгоград
БМП
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