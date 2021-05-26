Пьяная езда - для богатых! Госдума ужесточает наказание для любителей выпить за рулем

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Госдума в первом чтении приняла проект закона об ужесточении наказания за повторную езду за рулем в нетрезвом виде.

Согласно документу, если водитель уже имеет судимость за аварию, совершенную в нетрезвом виде с серьезными последствиями, однако снова сел за руль пьяным, то его ждет наказание до трех лет заключения вместо двух лет. Также предусматривается штраф от 300 до 500 тысяч рублей или списание с водителя зарплаты за последние два-три года.

Кроме того, предлагается лишать автомобилиста возможности садиться за руль или работать водителем. Заниматься перевозками нельзя будет максимально в течение шести лет.

Как сообщил адвокат Александр Добровинский, только перспектива сурового наказания поможет остановить водителя от управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал «360».