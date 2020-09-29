Путинский «налоговый капитал» для несовершеннолетних введут в России с 2021 года

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Минфин подготовил проект закона о «налоговом капитале» для самозанятых младше 18 лет. Он составит 22 130 рублей вместо 10 тыс. рублей для остальных.

Новая мера, которую ранее предложил президент России Владимир Путин, будет действовать с 2021 года. Вычет самозанятые получат автоматически.

Подготовленный законопроект об увеличении стандартного налогового вычета для самозанятых в возрасте от 16 до 18 лет уже рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Глава Минфина Антон Силуанов отметил выгоду от введения льготы: инвестиции в юношеское предпринимательство впоследствии «многократно окупаются», пишет РБК.

«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», - сказал министр.

В июне Путин призвал дать россиянам право получать статус самозанятого с 16 лет. Этим правом могут воспользоваться до 3 миллионов человек.

Ранее самозанятым разрешили заниматься организацией похорон.