Путина спасла вакцинация. Но свыше 100 обеспечивающих его работу человек в зоне риска
Президент России Владимир Путин на «Российской энергетической неделе» ответил на вопрос, боится ли заразиться коронавирусом во время поездок. Глава государства заявил, что это могло произойти, но спасла вакцинация.
Заражения не было «из-за защиты, которую обеспечила наша прививка».
Рассуждая об опасности заражения, президент заявил, что дело не в нем, а в обеспечивающих его работу людях. Таковых более 100 человек, указал президент.
Он перечислил тех, кто сопровождает его в поездках: это пресс-служба, охрана, водители, протокол.
«... Это большое количество людей, которые так или иначе подвергают свое здоровье опасности», - сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.
В сентябре Путин уходил на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в своем окружении. Карантин продлился две недели. Накануне стало известно, что президент еще не ревакцинировался спустя полгода с момента прививки. Причину несоблюдения рекомендаций Минздрава назвали в Кремле.