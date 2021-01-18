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Владимир Путин требует упростить въезд гастарбайтеров в Россию

Марьям Ибрагимова
18 января, 2021 14:29
2 мин
Фото: akket.com
Фото: akket.com

Правительство России должно упростить въезд трудовых мигрантов в РФ. Такое поручение кабинету министров дал президент страны Владимир Путин.

«Рассмотреть вопрос установления упрощённого порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации», – говорится на сайте Кремля.

Сообщается, что речь идет в том числе о гражданах, проживающих на территории стран СНГ. Привлекать их необходимо для проведения строительно-монтажных работ. При этом важно помнить о недопущении распространения COVID-19 при выполнении поручения лидера государства.

Кроме того, правительство должно предоставить предложения по ограничению роста цен на стройматериалы. Выполнить эти задачи необходимо до 1 марта текущего года. Контролировать вопросы будут премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент РТ Рустам Минниханов.

О том, что правительство РФ рассмотрит вопрос об упрощении въезда в страну трудовых мигрантов, стало известно в середине декабря 2020-го. Минстрой уже согласовал необходимые предложения с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором.

темы
Владимир Путин
Кремль
мигранты
Правительство РФ
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