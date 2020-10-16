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Путин решил запретить признавать в России заключенные за границей гей-браки

Антон Мельников
16 октября, 2020 22:06
1 мин
у
Pixabay

В Семейном кодексе РФ может появиться поправка, которая запретит применять в России противоречащие «основам правопорядка и нравственности» международные договоры. Об этом сообщают «Ведомости».

Источник «Ведомостей» пояснил, что такое положение позволит не регистрировать гей-браки, которые были заключены за рубежом.

Предложенная Путиным поправка должна привести Семейный кодекс в соответствие с обновленной статьей 79 Конституции РФ. Она не допускает применения в России решений межгосударственных органов, которые основаны на противоречащих Конституции России трактовках международных договоров, пишут «Ведомости».

темы
Владимир Путин
ЛГБТ
Семейный кодекс
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