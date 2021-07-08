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Путин прокатил неизвестную девушку на своём «Аурусе» по новой дороге
8 июля, 2021 20:29
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Telegram-канал «РИА Новости»
8 июля президент РФ Владимир Путин открыл движение по ЦКАДу. Глава страны сам опробовал дорогу за рулём автомобиля «Аурус», при этом его сопровождала молодая девушка. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «РИА Новости».
Ситуацию со спутницей разъяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Девушка является главным специалистом департамента строительства Росавтодора и сопровождала Путина для пояснений по строительству дороги. По словам Пескова, она занималась контролем строительства ЦКАДа.
«Она по ходу давала пояснения о том, как шла стройка, как осуществлялся контроль, поэтому специально она была рядом с президентом, чтобы давать пояснения», — приводит слова Пескова «Подъём».
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